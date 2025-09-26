REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA: “LAVORERO’ FINO ALL’ULTIMO MINUTO PER IL 70% CHE MI HA VOTATO”

“Continuerò a lavorare fino all’ultimo minuto, è un mio dovere. E’ un modo per dire grazie a quel 70% che mi ha dato l’onore di governare la Regione Campania”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb.
Ricorda che dopo la bocciatura del terzo mandato per lui non è stato possibile candidarsi e sottolinea che il 70% che lo ha votato “sono cittadini che non hanno guardato le bandiere di partito ma hanno avuto un gesto di fiducia nei miei confronti.
Ed è mio dovere lavorare fini all’ultimo minuto a servizio della comunità”.

