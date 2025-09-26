SALVATORE RONGHI (SUD): “CON GIOSY ROMANO IMPORTANTI TRAGUARDI RAGGIUNTI CON ZES”

“La Zes unica” del Mezzogiorno ha consentito di raggiungere importanti risultati grazie alla guida esperta di Giosy Romano che, in poco più di 18 mesi, è stato capace di dare impulso a questo importante strumento per la crescita socioeconomica del Sud attraverso un’azione politico manageriale finalizzata a sostenere le imprese, anche con la semplificazione burocratica, nei loro investimenti. Non a caso, gli obiettivi raggiunti sono riconosciuti dalle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e da tutte le parti politiche”. E’ quanto afferma il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi. “Quindi – continua Ronghi – l’approvazione dell’emendamento che ha abolito la struttura di missione della Zes, coordinata da GIOSY Romano, per costituire il Dipartimento per il Sud, auspico che sia una scelta finalizzata a dare ulteriore slancio alle iniziative e agli strumenti per il Mezzogiorno e a valorizzare il suo meritorio lavoro che rappresenta anche un simbolo dell’impegno del salto di qualità impresso dal premier Giorgia Meloni alle politiche per il Sud, di cui, come ‘Sud Protagonista”, siamo promotori da lungo tempo”.

