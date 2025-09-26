REGIONALI IN CAMPANIA. NOI MODERATI RILANCIA CARFAGNA: “CANDIDATO IDEALE PER LA CAMPANIA”

“In Campania non basta un candidato civico, serve un politico che sappia coniugare esperienza e competenza insieme alla conoscibilità. Per questo Mara Carfagna rappresenta la candidata ideale per guidare il centrodestra. Noi Moderati ribadiscono con forza che il valore aggiunto per vincere le prossime elezioni è la capacità di tenere insieme una coalizione larga e competitiva, evitando sgambetti interni che finiscono solo per indebolire il progetto comune. La lealtà e la serietà nell’individuare un profilo politico forte sono la precondizione per la vittoria. In Campania non deve cadere il centrodestra, ma la sinistra, che vive oggi di divisioni e di contraddizioni. Per questo occorre puntare su una candidatura di spessore, riconosciuta e riconoscibile, che sappia interpretare le esigenze dei cittadini e dare risposte concrete al territorio.

Noi Moderati chiedono quindi di lavorare per una vera intesa, capace di garantire unità, coesione e soprattutto una proposta vincente: Mara Carfagna è la scelta migliore”. Lo afferma Francesco Saverio Romano, coordinatore politico del partito guidato da Maurizio Lupi.

Share on: WhatsApp