IL PRESIDENTE DELLA REGIONE FICO: “TRIANON E RUGGI, BANDI SI SCEGLIE PER MERITO E COMPETENZE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Nessun partecipante è già vincitore. Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, dalla sua pagina Fb, nel giorno del Lunedi’ in Albis, richiamando il numero dei partecipanti ai bandi per i nuovi vertici del Teatro Trianon e dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, lancia l’ennesima frecciata a chi, negli anni precedenti, ha gestito, in maniera diversa, le selezioni pubbliche.

“89 candidature per il direttore del Trianon e 43 domande per il direttore dell’ospedale Ruggi. Segnali chiari di fiducia in selezioni aperte e trasparenti. Nessun percorso già scritto. Nessun partecipante già vincitore. Si sceglie per merito e competenze. E nulla più.”

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