SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “AL PRESIDENTE FICO CHIEDERO’ IMPEGNO PER MENSE SCOLASTICHE A KM 0”

Alla luce di quanto emerso dalla stampa sulle mense ospedaliere e sulle criticità legate alla qualità dei pasti serviti, ritengo che la Regione debba intervenire con decisione per promuovere politiche a sostegno dei prodotti a km 0, premiando chi investe nella qualità, nella salute dei cittadini e nell’economia locale.

Credo che il principio debba essere chiaro: ciò che viene prodotto sul territorio, con attenzione alla filiera, alla tracciabilità e alla freschezza, deve trovare un riconoscimento concreto nelle scelte pubbliche, negli ospedali come anche nelle scuole e nelle mense universitarie. Non si tratta soltanto di valorizzare le eccellenze locali, ma di costruire un modello più sano, più sostenibile e più vicino ai bisogni reali delle persone.

Le istituzioni regionali hanno il dovere di sostenere agricoltori, produttori, trasformatori e operatori che ogni giorno garantiscono qualità e occupazione sul territorio. Favorire i prodotti a km 0 significa ridurre i passaggi inutili, rafforzare la filiera corta, sostenere le imprese locali e offrire ai cittadini alimenti più freschi e più sicuri.

Per questo chiederò al Presidente della Giunta regionale di mettere in campo misure concrete, anche attraverso criteri premiali negli appalti e negli approvvigionamenti pubblici, in particolare nei servizi di ristorazione collettiva, scolastica e sanitaria . È fondamentale che la spesa pubblica diventi uno strumento di sviluppo e non solo un costo da contenere.

Valorizzare il km 0 significa investire sulla salute, perché un’alimentazione più sana è parte integrante della qualità della vita, ma significa anche difendere l’economia locale, creando opportunità per le nostre aziende e per i nostri territori. È una scelta che unisce buon senso, responsabilità e visione.

Io credo in una Regione capace di premiare chi produce bene, chi rispetta il territorio e chi contribuisce a rafforzare il tessuto economico locale, e auspico che il Presidente fico non mi smentisca nei fatti. È da qui che bisogna ripartire, con scelte coraggiose e concrete, mettendo al centro qualità, salute ed economia del territorio.