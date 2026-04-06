A MARCIANISE IL CENTRO DESTRA UNITO CANDIDA A SINDACO ANTONELLO VELARDI

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Sarà Antonello Velardi il candidato sindaco del centrodestra per la Città di Marcianise. Una scelta maturata nel segno dell’unità della coalizione, con l’obiettivo di garantire stabilità amministrativa, rilanciare la Città e costruire una filiera istituzionale forte con il Governo nazionale. Il progetto resta aperto al confronto con il civismo e con il mondo delle associazioni, nella convinzione che Marcianise abbia bisogno di una squadra solida, competente e capace di lavorare insieme con serietà e dare risposte concrete ai cittadini.

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