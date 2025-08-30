IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA HA SCELTO NAPOLI PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Il presidente Sergio Mattarella ha scelto la città di Napoli per la tradizionale cerimonia di apertura dell’anno scolastico, prevista per il 22 settembre.

L’appuntamento con la manifestazione ‘Tutti a Scuola’, sarà trasmesso in diretta sulla Rai. Il capo dello Stato sarà accompagnato dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

