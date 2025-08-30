REGIONALI IN PUGLIA. SPUNTA IL NOME DEL SOTTOSEGRETARIO GEMMATO (FDI)

“Noi stiamo cercando il miglior presidente di questa regione. Alla mia destra c’è un meraviglioso e bravissimo uomo di governo che ha tutta la nostra fiducia, sta facendo bene il suo compito al governo. Non piantiamo bandierine, non facciamo il gioco dell’oca, non cerchiamo di cambiare le caselle tra i partiti della maggioranza. Cerchiamo il miglior presidente per questa regione.

Questa regione ha delle grandi possibilità e deve finalmente decollare come può decollare”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI, a Manfredonia (Foggia), rispondendo ai cronisti sulla possibilità che il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Puglia possa essere il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Entrambi hanno partecipato a un incontro su sicurezza e giustizia nel Foggiano.

