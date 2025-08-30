CLEMENTE MASTELLA: “CORSO DI MEDICINA UN GRANDE SUCCESSO PER IL SANNIO”

“Lunedì primo settembre la Città e tutto il Sannio tagliano un altro traguardo storico: partono all’Unisannio i corsi di medicina. E’ un risultato di eccezionale portata che mi rende particolarmente felice perché ci ho creduto da sempre, anche quando ero circondato da generale scetticismo e alcuni mi imputavano solo velleità propagandistiche. Invece da lunedì anche a Benevento sarà possibile coronare un sogno che prima costava a ragazze e ragazzi spese che erano per molti insostenibili.. Lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.
“Complimenti all’Università degli Studi del Sannio e alla Federico II e ai rispettivi rettori Canfora e Lorito che hanno saputo coniugare energie e competenze con intelligenza. E in bocca al lupo agli studenti che si accingono ad inaugurare questo bella pagina per Benevento e il Sannio”, conclude Mastella.

