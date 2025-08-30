NELLA SEDE DEL PD DI SALERNO AL LAVORO PER LE FIRME PER LA CANDIDATURA DI PIERO DE LUCA

Sono ore di grande attività, a Salerno, all’interno della sede provinciale del Partito Democratico di Via Manzo dove c’è un continuo via vai di amministratori, sindaci, assessori, consiglieri comunali e dirigenti, chiamati a raccolta per sottoscrivere e sostenere la candidatura di Piero De Luca alla carica di Segretario Regionale del Pd in Campania. Ancora qualche giorno per definire le firme da apporre in calce al documento con il quale, in maniera ufficiale, il deputato dem presenterà la sua candidatura alla carica di Segretario Regionale del Partito Democratico: il prossimo mercoledi’ 3 Settembre, infatti, scadono i termini per la presentazione delle candidature. E, a meno di clamorosi colpi di scena, il nome di Piero De Luca sarà l’unico in corsa per mettere fine al lungo commissariamento del Partito Democratico in Campania, iniziato nella primavera del 2023.

