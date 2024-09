IL PRESIDENTE EUROPEO DEL PPE WEBER LANCIA FULVIO MARTUSCIELLO PER LE REGIONALI 2025

“Visti i suoi risultati elettorali avrà un grande seguito. Credo sia un candidato perfetto ma deciderà Tajani. A me dispiacerebbe perdere un collega di grande valore che a Bruxelles, per tutto quello che interesserà l’Italia, troverà sempre le porte aperte”. Così Manfred Weber, presidente del Ppe, in una intervista al Mattino sull’eventuale candidatura di Fulvio Martusciello a presidente della regione Campania

Con la giornata di oggi, a Napoli, si conclude la manifestazione che ha visto i vertici europei del Partito Popolare riuniti per una serie di confronti sui temi che saranno affrontati, dal Parlamento Europeo, nel corso delle prossime settimane. A margine anche la presenza dei Ministri di Forza Italia del Governo Meloni per rafforzare l’asse politico tra Roma e Bruxelles.