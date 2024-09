FABIO NAPOLI (ANCE SALERNO): “IL 30 SETTEMBRE CONVEGNO DEDICATO ALLA PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI EDILIZI”

La sicurezza nei cantieri, la tutela della salute dei lavoratori è obiettivo primario per le imprese del sistema ANCE Aies Salerno da sempre in perfetta sintonia sulle due attualissime esigenze con le organizzazioni sindacali e l’Ispettorato del Lavoro. “Non a caso – osserva il presidente di ANCE Salerno, Fabio Napoli – poniamo sempre al centro dei nostri discorsi il rispetto delle regole, auspicando il massimo rigore possibile. Le nostre imprese edili – prosegue – hanno grande attenzione per la forza lavoro che riteniamo centrale e meritevole di tutte le attenzioni, ritenendo fondamentale che si arrivi a una vera qualificazione del settore. Accogliamo con soddisfazione l’introduzione della Patente a Crediti che scatterà il prossimo 1° ottobre, un sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro”.

In attuazione del Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e Politiche sociali – n. 132 del 18 settembre 2024 – che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, ovvero un sistema di qualificazione per le imprese edili basato su un punteggio iniziale di 30 crediti (per poter operare ne servono almeno 15, ndr), con la possibilità di accumularne fino a 100 nel corso degli anni. In simultanea l’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024, ha definito i diversi profili applicativi, fornendo le prime indicazioni operative per il rilascio della patente: nelle more è possibile autocertificare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, inviando il modello tramite PEC. “La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri, sono esonerati – prosegue il presidente Fabio Napoli – i fornitori di materiali e chi svolge prestazioni di natura intellettuale. In fase di prima applicazione per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente”.

La Disciplina della Patente a crediti per la sicurezza in edilizia, le novità del Decreto attuativo e le istruzioni operative, saranno oggetto di un convegno, promosso da ANCE Salerno, CPT Salerno, Ente Scuola Edile Salerno e CNA in programma lunedì 30 settembre, alle ore 9.30, presso il Mediterranea Hotel di Salerno