SALERNO. CROLLI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’, CELANO (FI) CHIEDE CONVOCAZIONE COMMISSIONE TRASPARENZA

scrive il Consigliere Comunale di Salerno di Forza Italia Roberto Celano “ che Piazza della Libertà sarebbe oggetto di un nuovo, lieve, cedimento che comprometterebbe anche le attività commerciali sottostanti. L’Amministrazione avrebbe, infatti, anche disposto i sigilli per impedire l’accesso ad una delle attività in questione presumibilmente per scongiurare pericoli derivanti dal rischio di crollo a causa della lesione. Appare incredibile che un manufatto recentemente realizzato possa incorrere in così frequenti problemi strutturali che potrebbero minare la sicurezza dei cittadini. “Apprendo dagli organi di stampa”che Piazza della Libertà sarebbe oggetto di un nuovo, lieve, cedimento che comprometterebbe anche le attività commerciali sottostanti. L’Amministrazione avrebbe, infatti, anche disposto i sigilli per impedire l’accesso ad una delle attività in questione presumibilmente per scongiurare pericoli derivanti dal rischio di crollo a causa della lesione. Appare incredibile che un manufatto recentemente realizzato possa incorrere in così frequenti problemi strutturali che potrebbero minare la sicurezza dei cittadini.

Per tale ragione chiedo che venga calendarizzata una seduta della Commissione Trasparenza, al fine di audire i tecnici comunali che hanno responsabilità sulla realizzazione del manufatto in questione, per comprendere le ragioni della visibile lesione al solaio documentata anche da foto e video che girano sui social.