IL SEGRETARIO REGIONALE PD DE LUCA INCONTRA I VERTICI DEL PARTITO PER IL PROGRAMMA ELETTORALE

In vista del voto del 23 e 24 novembre, il PD Campania sta portando avanti un confronto, con la coalizione e al proprio interno, per costruire il programma di governo relativo alle elezioni regionali.

Venerdì 10 ottobre, alle ore 15.30, presso la sede di Via S.Brigida, il Segretario regionale, Piero De Luca, ha convocato un incontro con i segretari provinciali, i consiglieri e assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei, per approfondire e definire i punti programmatici essenziali per il PD da mettere al servizio del percorso aperto e inclusivo verso l’elaborazione del programma di coalizione.