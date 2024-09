IL SOTTOSEGRETARIO AI TRASPORTI FERRANTE: “UNA TALPA SCAVATRICE PER ALTA VELOCITA’ SALERNO-REGGIO CALABRIA”

L’arrivo nel porto di Salerno della prima Tunnel Boring Machine destinata allo scavo di una delle gallerie previste nell’ambito del lotto 1A dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria è un’ottima notizia e dimostra che la realizzazione dell’opera procede spedita. La talpa, la più grande in Europa del gruppo Webuild, consentirà di realizzare i 3 km di scavo della galleria Saginara lavorando h24, 7 giorni su 7. Nei prossimi mesi, con l’arrivo delle altre tre talpe, i lavori del lotto Battipaglia – Romagnano entreranno nel vivo, consentendo di accelerare la realizzazione di un’infrastruttura strategica. L’alta velocità SA – RC è un’opera prioritaria, che seguo con la massima attenzione consapevole dell’enorme importanza che riveste per la crescita del territorio e dell’intero Mezzogiorno. Continueremo a lavorare per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture, la riduzione dei divari e la competitività del Sud e di tutto il Paese”. Lo scrive in una nota il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento delle opere commissariate, Tullio Ferrante.

