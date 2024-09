A Baronissi il Sindaco Anna Petta, questa mattina, ha presentato il calendario degli eventi per l’edizione 2024 della Festa di San Francesco: accanto alla Marcia per la Pace, come sottolineato dalla Consigliera con delega alle Politiche Giovanili Ester Sapere, anche un appuntamento con la musica ed il concerto di Giovanni Caccamo.

