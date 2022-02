IL SOTTOSEGRETARIO SILERI CORRE RISPETTO AL GOVERNO: “CALO NUMERI, SCOMPARSA GREEN PASS”

“Prima calano i numeri dei contagi e i ricoveri in ospedali, le terapie intensive e i decessi, prima sarà possibile rimodulare in senso meno restrittivo le misure prese e anche l’uso del Green pass. Avendo una popolazione ampiamente vaccinata con la terza dose, se il virus circola in maniera trascurabile il Green pass dovrà anche scomparire ad un certo punto, anche se il quando è difficile dire ora”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Dritto e rovescio e oltre’, in onda questa sera su Retequattro.

Share on: WhatsApp