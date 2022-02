Quanto sia arrivato inatteso per Sergio Mattarella il suo secondo mandato da presidente della Repubblica emerge anche da un suo breve dialogo con il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato e il premier Mario Draghi, prima del giuramento alla Camera.

“Hai visto che è finita come dicevamo noi. Non come dicevi tu. E va be’ succede, insomma”, si sente dire Amato nella scena ripresa dalle telecamere, mentre Mattarella risponde: “È una cosa piuttosto… che altera programmi e prospettive”.