UNA LEGGE PROPORZIONALE ? PER LA PROVINCIA DI SALERNO ALLA CAMERA LISTA A QUATTRO NOMI

Come potrebbe funzionare una nuova legge elettorale, interamente proporzionale, sul territorio della Provincia di Salerno ? Al momento, in base al testo depositato in Commissione Affari Costituzionali, con il taglio del numero dei parlamentari e l’eliminazione dei collegi uninominali, per la Provincia di Salerno ci potrebbe essere una lista unica per il proporzionale con quattro candidati. Se, poi, dovesse essere confermata anche l’alternanza di genere su quattro nomi almeno due dovrebbero essere femminili. Una prima ipotesi che, nel frattempo, ha già messo in moto il lavoro delle segreterie dei diversi partiti che stanno lavorando sulla rosa dei candidati e delle candidate da mettere in campo per la prossima tornata elettorale per le Politiche 2023.

