IL TAR CAMPANIA APRE LE PORTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IN PRESENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso, presentato da alcune associazioni di genitori, contro le Ordinanze con le quali il Presidente della Regione De Luca aveva ordinato lo stop alle lezioni in presenza per gli studenti della quarta e quinta elementare e delle scuole Medie.

Per la prima volta i magistrati amministrativi ribaltano il contenuto di una ordinanza della Regione Campania che, a quanto si apprende, nelle prossime ore emanerà un provvedimento per il rientro in classe di tutte le classi della scuola elementare.

Nello specifico, per le Scuole Medie, l’ordinanza del Tar stabilisce che lo stop alle lezioni in presenza non puo’ andare oltre il 24 gennaio, salvo che non venga emanato un nuovo provvedimento da parte della Regione Campania. Tali eventuali provvedimenti, si legge nell’ordinanza, dovranno essere commisurati alle esigenze locali e, dunque, non potranno piu’ avere una efficacia sull’intero territorio della Regione Campania.