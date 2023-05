IL VICE PREMIER ANTONIO TAJANI A SCAFATI PER SOSTENERE PASQUALE ALIBERTI

I Big di Forza Italia in campo, a Scafati, per sostenere la candidatura a Sindaco di Pasquale Aliberti, nel turno di ballottaggio in programma per domenica 28 e Lunedi’ 29 Maggio. L’appuntamento piu’ importante è in programma per domani, sabato 20 Maggio, a partire dalle 19:30 quando nel centro dell’agro arriverà il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani che, di Forza Italia, è anche il Coordinatore Nazionale. Il partito degli azzurri scommette tutto su Scafati da dove, con un’eventuale vittoria al turno di ballottaggio di Pasquale Aliberti, partirebbe la riorganizzazione su base provinciale del partito.

Share on: WhatsApp