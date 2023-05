L’IMMARCESCIBILE NELLO FIORE: DALL’ASIS AL CONSORZIO BONIFICHE E’ UN ATTIMO

Nello Fiore torna in carica all’interno di un Ente Pubblico e, dopo aver guidato per anni l’Asis, per l’ex consigliere regionale di Campania Libera è arrivata una nuova nomina, questa volta nell’ente che si occupa delle bonifiche nella zona dell’Agro Nocerino Sarnese. Fiore, uno dei fedelissimi di De Luca, un trascorso importante in Consiglio Comunale a Salerno, poi in Giunta, prima di arrivare in Consiglio Regionale, era stato indicato da molti per una nomina imminente che è arrivata proprio alla vigilia di un possibile rimpasto di Giunta a Salerno, dove il figlio – Antonio – verrà escluso dalla nuova squadra di Governo, nonostante sia il primo dei “non assessori” nella lista dei Progressisti.

