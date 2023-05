SILVIO BERLUSCONI DIMESSO DALL’OSPEDALE DOPO 45 GIORNI DI RICOVERO

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia cronica.

L’ex premier era stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di degenza ordinaria lo scorso 16 aprile, a seguito del progressivo miglioramento delle sue condizioni. Berlusconi ha fatto un visibile cenno con la mano per salutare i cronisti dinanzi all’ingresso del cancello di via Olgettina 60, che aspettavano dalla prima mattina le sue dimissioni sotto la pioggia battente. Insieme a lui, anche la compagna Marta Fascina, che lo ha assistito per l’intero periodo del ricovero. I cancelli erano stati già aperti circa un’ora prima. Il commento su twitter del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Le dimissioni di Silvio Berlusconi dall’ospedale San Raffaele di Milano sono una bella notizia. Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie”.