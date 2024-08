IMMA VIETRI (FDI): “COSTIERA AMALFITANA, GARANTIRE PRESENZA MEDICI SU AMBULANZE 118”

“Quanto accaduto, due giorni fa, ad una turista colta da infarto a Positano (Salerno) è molto grave oltre che preoccupante. Non si può mettere a rischio la vita delle persone per l’assenza dei medici sulle ambulanze”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri, che annuncia un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Orazio Schillaci per fare chiarezza sul reale funzionamento dell’assistenza sanitaria in Costiera Amalfitana. “Il personale del 118 è intervenuto rapidamente, ma la mancanza di un medico a bordo dell’ambulanza – secondo quanto riportato dagli organi di stampa – avrebbe ‘costretto’ i soccorritori a trasportare la paziente al pronto soccorso di Castiglione, piuttosto che optare per il trasferimento diretto all’ospedale più vicino, ossia quello di Sorrento (Napoli). Oltre all’infarto, la donna presentava complicanze polmonari, tra cui una tromboembolia. Data la serietà delle sue condizioni, è stato richiesto successivamente un trasferimento urgente all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno tramite eliambulanza. L’indisponibilità del mezzo aereo, però, ha costretto a procedere con un trasporto via terra”. “E’ inaccettabile – sottolinea Vietri – che, in un territorio come la Costiera Amalfitana, soprattutto durante la stagione estiva, quando si registra tra l’altro un notevole incremento di flussi turistici, non venga garantita la presenza di un medico a bordo dei mezzi di soccorso. Inoltre, in casi gravi come quello della turista di Positano, trasportare via terra una paziente con infarto in corso significa rischiare di rallentare l’arrivo in ospedale, a causa del grande traffico veicolare che si crea quotidianamente e soprattutto nei weekend in Costa d’Amalfi. Con i percorsi alternativi via mare o via aerea – aggiunge Vietri – sicuramente i tempi di percorrenza si ridurrebbero notevolmente salvaguardando maggiormente la vita dei pazienti. Il problema vero è che in Campania l’assistenza sanitaria non viene garantita in modo adeguato, a causa di una disorganizzazione frutto della mala gestione del governatore De Luca. Dopo quasi nove anni alla guida dell’amministrazione regionale, la Sanità rappresenta il suo più grande fallimento” conclude Vietri.

Share on: WhatsApp