IMMA VIETRI (FDI): “DE LUCA CI ATTACCA PER COPRIRE IL DISASTRO CHE HA CREATO IN CAMPANIA”

“Sul tema della chiusura dei Punti Nascita – come quello di Sapri (Salerno) – è evidente che il presidente De Luca ormai vive in un’altra realtà. Forse un po’ di ombra gli gioverebbe, nell’attesa della imminente pensione politica”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni del governatore della Campania. “De Luca recita sempre lo stesso copione: insulta, urla, accusa, prova a buttarla in caciara. Ma la verità è semplice e imbarazzante: la Regione Campania non ha mai trasmesso al Ministero della Salute alcuna richiesta formale di deroga per i punti nascita di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Zero atti. Zero responsabilità assunte. Solo propaganda e scaricabarile. Se davvero avesse voluto salvare quei presidi, avrebbe fatto il suo dovere. Invece si è dedicato – come sempre – al teatrino delle inaugurazioni inutili, oggi perfino della solita ‘prima pietra’, nel tentativo disperato di guadagnare visibilità. Ora – aggiunge Vietri – arriva a parlare di ‘clientelismo’ e ‘ricatti politici’ da parte di Fratelli d’Italia. Ma chi, più di lui, incarna il peggior sistema clientelare che ha soffocato la Campania per un decennio? L’elenco di nomine, incarichi, familismi e promesse in cambio di sostegno politico è lungo e ben noto. Ultimo atto della sua parabola: un indecoroso tentativo, riportato dagli organi di stampa, di piazzare un suo familiare in una posizione politica chiave per mantenere un potere ormai logoro, in cambio di appoggi alle prossime regionali. De Luca vede clientelismo ovunque perché è l’unico schema che conosce. Ma i campani lo hanno capito e lo manderanno a casa insieme a tutto il centrosinistra. A chi verrà dopo il compito – arduo ma necessario – di ricostruire una sanità devastata e restituire dignità alle istituzioni. Senza urla, senza insulti, senza teatrini” conclude Vietri.

