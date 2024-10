IMMA VIETRI (FDI): “GRAZIE A GOVERNO MELONI NUOVE ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

“Il Governo Meloni conferma il suo impegno per il rilancio del Sud Italia, varando misure concrete e immediate che rispondono alle reali esigenze dei territori”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando il via libera al concorso per l’assunzione di 2.200 nuovi funzionari nelle amministrazioni pubbliche locali. “L’iniziativa – sostenuta dalla Commissione europea e finanziata con risorse europee e nazionali attraverso il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 – prevede contratti a tempo indeterminato, per personale aggiuntivo rispetto alla dotazione degli Enti destinatari. Si tratta – sottolinea Vietri – un importante passo in avanti per potenziare la macchina amministrativa e accelerare l’utilizzo dei fondi europei, garantendo al Meridione le risorse necessarie e favorendo nuove opportunità di lavoro per i giovani. Il Governo Meloni crede realmente nello sviluppo delle regioni del Sud Italia e, al contrario dei governi Pd-M5S, lo sta dimostrando con i fatti” conclude Vietri.

