IMMA VIETRI (FDI): “GRAZIE A MINISTRO NORDIO MANTENUTA PROMESSA ABOLIZIONE ABUSO D’UFFICIO”

“Il ddl Nordio è finalmente legge dello Stato, dopo l’approvazione finale di oggi alla Camera. Il Governo Meloni mantiene un’altra promessa fatta agli italiani”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Le nuove norme prevedono, tra le varie misure adottate, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, limitazioni all’abuso delle intercettazioni, l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione per una serie di reati, e rafforzano le garanzie per i destinatari delle misure cautelari attraverso l’interrogatorio preventivo. Un ringraziamento doveroso – aggiunge Vietri – va al Ministro Nordio per il lavoro portato avanti con coraggio e determinazione in questi mesi. Quella di oggi rappresenta davvero una svolta storica, che pone finalmente un argine alle tante distorsioni del nostro sistema giudiziario, a tutela dei cittadini e dei principi di civilta’ giuridica” conclude Vietri.

