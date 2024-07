ROSARIO DANISI E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA MARITTIMA MERIDIONALE

Lunedì 8 luglio 2024 il presidente della Fondazione ITS Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi , Rosario Danisi ed i componenti del Consiglio di Indirizzo dell’ITS, con il forte coinvolgimento del nuovo Socio fondatore, la MSC Training Center, hanno sottoscritto lo Statuto dell’ITS Academy, che ha assunto la denominazione di Accademia Marittima Meridionale, segnando un importante punto di svolta per la formazione dei giovani del nostro territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i soci: l’Unione degli armatori, la Snav, Volaviamare, la Next Geosolutions Europe, la MSC Training Center, l’Università Parthenope, le Agenzie formative (Consvip,Erfes Campania, Consorzio Eubeo, Logos Formazione, SI Impresa) l’Istituto ad indirizzo tecnico tecnologico G.Marconi, gli Istituti nautici di Piano di Sorrento, Salerno e Ischia, il Comune di Torre Annunziata.

Hanno chiesto di aderire all’ITS anche gli Istituti Nautici di Napoli e di Procida, e il Consiglio di Amministrazione dell’ITS Academy sarà impegnato da subito a completare le procedure di ampliamento della compagine.

E’ significativo che l’Accademia Marittima Meridionale veda la partecipazione convinta di tanti Istituti ed imprese della filiera del mare, in una regione che registra il più alto numero di marittimi d’Italia ed una forte richiesta di tecnici specializzati.

“Come ITS Academy-Accademia Marittima Meridionale rinnoviamo oggi, a 14 anni dalla nascita nel luglio 2010, l’impegno a rendere disponibili sul mercato dell’economia del mare e della logistica giovani preparati con rigore e professionalità” afferma il presidente Danisi, “il sistema di istruzione superiore prefigurato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito vede proprio negli ITS Academy l’anello che assicura il passaggio dall’istruzione al lavoro e la nostra scelta è quella di consolidare la sinergia tra sistemi di istruzione, formazione, ricerca e lavoro per costruire solide opportunità occupazionali.”

Il patron di MSC, il comandante Gianluigi Aponte, ha fatto pervenire la sua dichiarazione di impegno a sostenere l’ITS Academy nella formazione degli allievi che si stanno preparando a diventare ufficiali di macchina, ufficiali di coperta, tecnici superiori nella logistica, nell’elettronica di bordo, nell’oceanografia industriale, nelle costruzioni navali, nella gestione dei servizi portuali.

E nuovi profili di interesse per il nostro armamento e per la filiera dell’economia del Mare verranno presto messi in campo con attività che vanno dall’orientamento all’accompagnamento dei giovani al lavoro.