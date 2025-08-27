IMMA VIETRI (FDI): “LA SEGRETARIA SCHLEIN PERDE LA FACCIA ALLEANDOSI CON IL CACICCO”

“La segretaria del Pd Elly Schlein perde la faccia anche in Campania mettendo in scena l’ennesima farsa del centrosinistra. Altro che coerenza e rinnovamento: per paura di perdere le elezioni si è alleata persino col ‘cacicco’ che voleva mandare a casa”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Dopo mesi di insulti e faide interne al Pd, arriva un accordo senza dignità, che rappresenta più un compromesso di apparato che una visione per la regione. Il M5S, nato per combattere il sistema, ora si allea con quel sistema che prima definiva impresentabile. E De Luca? Dopo aver offeso in tutti i dirigenti del suo partito e lo stesso Fico, che si appresta a sostenere, ora tace in cambio di garanzie familiari e sistemazioni personali. Questo è il centrosinistra: un cartello di interessi, non un progetto per la Campania. Ma i cittadini non sono stupidi. Vogliono serietà, concretezza e discontinuità vera. Fratelli d’Italia e il centrodestra sono pronti a offrire l’unica vera alternativa di governo, fondata su merito, sicurezza e sviluppo” conclude Vietri.