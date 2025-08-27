COMUNE DI SARNO. FINANZIATO PROGETTO PER NUOVE TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA

 Il Comune di Sarno ha ottenuto un finanziamento di 19.600 euro dalla Regione Campania per il progetto presentato nell’ambito del bando regionale “Azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale”. A questi si aggiungeranno 8.400 euro a carico dell’Ente.

Grazie a questo finanziamento, la Polizia Locale di Sarno potrà contare su nuove fototrappole di ultima generazione, utili per contrastare l’abbandono dei rifiuti, prevenire atti di vandalismo e rafforzare la sicurezza in città. Questi dispositivi permetteranno interventi più rapidi ed efficaci, anche in zone difficili da controllare. 

“Ancora un riconoscimento importante per la nostra città – ha detto il Sindaco Francesco Squillante – queste risorse permetteranno alla Polizia Municipale di intensificare i controlli e contrastare con maggiore efficacia l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti illeciti. Un ringraziamento va al Comando della Polizia Municipale di Sarno e all’Assessore alla Viabilità e Sicurezza Angela Sessa e al Comandante Anna Maria Ferraro per l’impegno quotidiano a tutela del territorio e della nostra città”.

Il progetto punta anche a salvaguardare l’ambiente e il decoro urbano, scoraggiando comportamenti incivili e riducendo il rischio di nuove discariche abusive. Un progetto che rafforza la sicurezza urbana e valorizza il rispetto dell’ambiente attraverso l’innovazione. 

