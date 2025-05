IMMA VIETRI (FDI): “REGATA STORICA, AMALFI HA RACCONTATO LA SUA STORIA”

“Quella di oggi ad Amalfi è stata una bellissima giornata per tutti quelli che amano e credono in una celebrazione della storia nazionale, una grande manifestazione che va da nord a sud, che abbraccia l’Italia intera. Congratulazioni all’equipaggio di Genova che ha vinto il Palio e complimenti sinceri a tutti gli altri equipaggi per la splendida dimostrazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri al termine della 70esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare ad Amalfi (Salerno). “I miei complimenti all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano per l’impeccabile organizzazione, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile, al comitato cittadino, a tutte le associazioni coinvolte

e ovviamente allo staff di Regata di Amalfi che si è dimostrato un gruppo davvero fantastico. Quella a cui abbiamo assistito è stata molto più di una regata: è la fede di un popolo, è la festa della gente di Amalfi. L’importanza del palio, infatti, non risiede solo nell’aspetto sportivo, ma anche in quello storico che rinsalda le antiche identità e crea sempre un grande senso di comunità” conclude Vietri.

