IN CAMPANIA PER IL 2025 UNA LISTA ED UN CANDIDATO PRESIDENTE ESPRESSIONE DI BEPPE GRILLO

Beppe Grillo avrebbe intenzione, stando a quanto riportato dai principali quotidiani nazionali in edicola oggi, di presentare una propria lista ed un proprio candidato alla Presidenza della Regione Campania, per le elezioni del prossimo anno. Dopo la rottura con Giuseppe Conte, in attesa della disputa legale sul simbolo e sul nome del Movimento 5 Stelle, Grillo vorrebbe partire proprio dalla Regione che, storicamente, ha tributato i maggiori risultati elettorali al M5S. Con quali nomi ?

In queste ore, attorno al nome del fondatore del Movimento 5 Stelle, si stanno già muovendo alcuni ex parlamentari ed alcuni nomi storici del M5S. Sta di fatto che Grillo, se dovesse presentare una propria proposta autonoma alle prossime elezioni Regionali in Campania, si troverebbe difronte uno dei suoi ex fedelissimi: Roberto Fico.