REGIONALI 2025. NOI MODERATI INSIEME CON GLI ALLEATI: “IL MINISTRO PIANTEDOSI E’ IL NOME GIUSTO”

Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, reduce dalla Assemblea Nazionale del partito di Roma, interviene sul dibattito campano per la scelta del nome del candidato alla Presidenza della Regione Campania e, facendo seguito alle dichiarazioni dei leader regionali degli altri partiti, indica quello dell’attuale Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Tutto il centro destra, dunque, almeno dai livelli locali e non solo, nell’arco di pochi giorni ha benedetto la candidatura alla Presidenza della Regione Campania dell’attuale Ministro dell’Interno del Governo Meloni Matteo Piantedosi. Adesso la parola passa al diretto interessato ma anche al Presidente del Consiglio che, per una battaglia elettorale molto delicata ma altrettanto importante, dovrebbe privarsi di uno dei pezzi da 80 dell’attuale Governo. Intanto, ad Avellino, in occasione degli 80 anni di Confindustria, potrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra il Presidente della Regione De Luca ed il Ministro Piantedosi, entrambi annunciati all’evento di celebrazione.

