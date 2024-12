ROSSELLA SESSA (FI): “NASO IN TASCA, COME IL SOLE IN TASCA DI SILVIO BERLUSCONI PER AFFRONTARE LA VITA”

Nasi rossi è un’associazione che con “il naso in tasca” offre un complemento prezioso alle cure mediche tradizionali, contribuendo al benessere complessivo dei pazienti, ricordando la frase di Silvio Berlusconi sul “sole in tasca”, per affrontare le difficoltà della vita. E’ quanto dichiara Rossella Sessa, Responsabile Regionale del Dipartimento Disabilità di Forza Italia, a margine di una iniziativa benefica, presentata, nella serata di ieri, a San Marzano sul Sarno.

“Su invito di Carmela Zuottolo, continua Rossella Sessa, ho partecipato volentieri alla presentazione del Libro IL NASO IN TASCA, la storia di come la clownterapia possa rappresentare un concreto aiuto per i tanti bambini che, purtroppo, si trovano a combattere contro gravi malattie, Volontariato è sinonimo di positività, le azioni svolte sprigionano una forza dirompente in grado di cambiare in meglio il corso degli eventi.

Volontariato è INSIEME, è SQUADRA: il bene comune che si costruisce insieme è più della somma delle singole individualità.

Volontariato integra in modo importante l’attività dello Stato che, a volte, non riesce ad interpretare tutte le richieste di aiuto dei cittadini in difficoltà. È il corpo intermedio della sussidiarietà; tanto è stato fatto, tanto si dovrà fare per costruire una rete allo scopo di rinsaldare il tessuto connettivo del Paese e mettersi al servizio della comunità.”