NOCERA SUPERIORE. I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE CHIEDONO LA DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di avvicinare tutti i cittadini alla politica della nostra città, noi consiglieri comunali dí minoranza abbiamo presentato interrogazione consiliare al fine di ripristinare le dirette in streaming delle adunanze del Consiglio. Questa pratica purtroppo non è stata abbracciata dalla attuale maggioranza. La casa di vetro non è così trasparente come raccontato in campagna elettorale!

Maurizio Lamberti. Lo scrivono, in una nota, diffusa alla stampa i consiglieri comunali Carmine Amato, Enrico Bisogno, Annalisa Carleo, Giovanni Iannone

Auspichiamo che la nostra doglianza venga accolta e che i cittadini che non hanno possibilità di partecipare in presenza possano essere messi in condizioni di seguire i lavori del Consiglio Comunale, sede e nucleo della democrazia.

Precisiamo che esistono canali, già utilizzati in passato, che non richiederebbero impegni di spesa.