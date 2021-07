IN CONSIGLIO DEI MINISTRI LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CHE CANCELLA L’EX MINISTRO BONAFEDE

Arriva domani, in Consiglio dei Ministri, il testo della Riforma della Giustizia, uno degli step di adeguamento strutturale che l’Europa ha richiesto al Governo per il Pnrr: al centro della bozza, che già circola negli ambienti parlamentari, una profonda revisione del sistema della Prescrizione nel processo penale, cosi’ come impostata dall’ex Ministro della Giustizia Bonafede.

Il Movimento 5 Stelle – riferiscono fonti parlamentari – ha chiesto di poter visionare il pacchetto degli emendamenti che il ministro della giustizia porterà in Consiglio dei ministri giovedì sulla riforma del processo penale. “Non conosciamo il testo”, spiega un big M5s non nascondendo il malessere dei pentastellati. Un altro big del Movimento 5 Stelle sottolinea che in mancanza di un accordo sul testo riguardante la riforma della prescrizione si chiederà ai ministri M5s di puntare sul rinvio del voto in Cdm o di votare contro.

Un nuovo elemento di frizione all’interno della maggioranza che sostiene il Governo Draghi dopo quello sull’approvazione del DDL Zan che, il prossimo 13 luglio, arriverà al Senato e dove, con ogni probabilità, ci sarà il voto segreto.