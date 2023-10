IN PARLAMENTO EUROPEO ARRIVA LA NUOVA NORMA SULLE TELECAMERE A BORDO DEI PESCHERECCI

E’ attesa per la giornata di martedi’ prossimo la discussione, nella plenaria del Parlamento Europeo, di una nuova norma che prevede, per tutti i pescherecci di una lunghezza superiore ai 15 metri, l’obbligo di installare a bordo telecamere per il controllo, tra le altre cose, della regolarità del pescato rispetto ai limiti di specie e di peso, imposti dalla stessa Unione Europea. Una norma che, già nei giorni scorsi, alcune associazioni di categoria hanno fortemente contestato, considerandola un eccesso di rigore nei confronti del settore ittico, già fortemente penalizzato dalla concorrenza sleale delle flotte cinesi, che, in virtù dell’appartenenza ad una paese Extra Eu, non sono sottoposte ad alcun tipo di verifica. Dall’Italia c’è già una grande attenzione sulla evoluzione dell’iter per la nuova normativa che andrebbe a creare un ulteriore ostacolo all’attività di tanti piccoli pescherecci che devono affrontare, da tempo, già l’emergenza legata ai rincari del carburante.

