IN PUGLIA ANTONIO DECARO (PD) NON SCENDE A COMPROMESSI: NO A EMILIANO E VENDOLA

“So bene che nessuno è indispensabile, a cominciare da me. Il lavoro in Europa che sto facendo (da presidente della Commissione ambiente dell’Ue, ndr) è importante, prestigioso e impegnativo. Se non ci saranno le condizioni per tornare in Puglia, continuerò a lavorare lì, per la mia terra, sostenendo lealmente il candidato progressista alla guida della Regione. Perché nessuna ambizione personale può venire prima del bene più prezioso: il futuro dei pugliesi”. Lo scrive su Facebook l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro, a proposito della sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia, per la quale ha posto un veto sulle candidature a consiglieri regionali del governatore uscente Michele Emiliano e dell’ex presidente della Regione Nichi Vendola.

