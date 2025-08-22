MARIOLINA CASTELLONE (M5S): “GOVERNO SPACCATO SU TUTTO, ANCHE SU SALUTE PUBBLICA”

“Oggi assistiamo all’ennesimo spettacolo indecoroso della maggioranza, che è spaccata su tutto, perfino sui temi di salute pubblica. A farne le spese è ancora una volta il ministro della salute Schillaci che anche oggi viene tirato per la giacchetta da Lega e FdI che, pur di continuare a strizzare l’occhio ai no vax, ignorano le evidenze scientifiche e mettono a rischio la tutela della salute dei cittadini”. Lo dichiara la senatrice Mariolina Castellone, vice presidente di Palazzo Madama e capogruppo M5S in commissione Sanità.

