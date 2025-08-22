SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “MANUTENZIONE VERDE GARANTITA ANCHE AD AGOSTO”

“Anche in questo periodo proviamo ad erogare servizi efficienti. Nel periodo estivo piante, alberi, erba, ecc crescono piu’ veementemente, mentre gli operai a disposizione sono pochi, rispetto ai periodi normali, per i turni di ferie estive. Nonostante tutto si lavora costantemente per tenere il paese in ordine. Diserbo stradale, potature, pulizia e taglio aiuole, messa in sicurezza patrimonio.”
Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.
Voglio davvero di cuore ringraziare tutti gli operai comunali per l’ impegno profuso anche in questi giorni.
Ringrazio anche la Provincia di Salerno che sta provvedendo a tenere pulite le strade provinciali, grazie alla sinergia sempre instaurata con l’ Amministrazione Comunale.
In questi giorni si lavora sulle scarpate della ex ss 367 (superstrada) dove aver praticato il diserbo stradale in Via Vetice SP 152.
Ringrazio di cuore l’ Assessore alla Manutenzione Raffaella Zuottolo, l’ Arch. Onofrio Abronzo Responsabile UTC, dipendenti, operai e collaboratori del settore Manutenzioni e Patrimonio.