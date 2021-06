IRNOVALLEY IN DIRETTA: GIOVEDI’ 24 GIUGNO SECONDO APPUNTAMENTO DA VILLAPIANA ( PELLEZZANO)

Secondo appuntamento della presentazione di “Irno Valley”, progetto innovativo realizzato da un gruppo di giovani imprenditori con l’intento di rilanciare il turismo locale, soprattutto a seguito del periodo di restrizioni imposto dalle Autorità Governative nel rispetto delle normative anti-Covid. Il progetto è finanziato dal Fondo Europeo Agricolo PSR Campania Misura 16.3.1. e dal Gal (Gruppo di Azione Locale) “Terra è Vita”.

Dopo il successo della presentazione ufficiale, avvenuta lo scorso 28 Maggio presso la “Cascina San Michele” a Fisciano, giovedì 24 Giugno, alle ore 18.30, interverranno altri ospiti presso “Villa Piana Country House”, un’altra delle cinque strutture aderenti al progetto.

Nella prima occasione, ospiti del “webinair” andato in onda, in diretta facebook sulla pagina ufficiale di “Irno Valley”, sono stati il Sindaco di Fisciano dott. Vincenzo Sessa, il direttore del Gal “Terra è Vita” Giovanni Giuliano, uno dei responsabili di “Cascina San Michele Mauro Cesarano e il presidente dell’Associazione “Irno Trek” Emanuela Pedrosi.

Per l’appuntamento di giovedì 24 Giugno, sempre in diretta facebook, in modalità “webinair” interverranno:

– Il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra

– Il direttore del Gal “Terra è Vita” Giovanni Giuliano;

– Il responsabile della struttura Country House “Villapiana” Raffaele Alfano

Modererà l’incontro il giornalista del “Quotidiano del Sud”, Mario Rinaldi. La regia del “webinair” è affidata a Mario Cirillo, curatore del sito di informazione on-line “Agenda Politica”.