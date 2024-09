ITALIA VIVA ANNUNCIA IL RITIRO DELLA LISTA DALLE REGIONALI IN LIGURIA: ECCO I MOTIVI

Italia Viva non parteciperà, con una propria lista, alle prossime elezioni Regionali in Liguria. E dopo aver annunciato il sostegno al candidato Andrea Orlando, nel pomeriggio di oggi, con una nota è stato annunciato il clamoroso ritiro dalla competizione elettorale.

n queste settimane abbiamo offerto la massima disponibilità e lavorato con generosità per costruire anche in Liguria un centrosinistra credibile e riformista. Ci siamo resi disponibili a superare i veti del passato e persino – su richiesta degli alleati – abbiamo deciso di non presentare il simbolo di Italia Viva, confluendo in una lista con gli amici di Più Europa e Socialisti.

Abbiamo fatto di tutto per raggiungere l’obiettivo di una presenza riformista nel centrosinistra.

Gli accordi con il candidato Orlando e con gli altri partiti hanno portato alla creazione della lista “Riformisti uniti ”, apparentata con lo stesso Orlando come si può vedere dai documenti . La lista c’è ed è addirittura già apparentata.

Ma nelle ultime ore – su pressione dei Cinque Stelle – ci è stato chiesto di eliminare l’apparentamento o cancellare dalla lista i nomi di alcuni nostri rappresentanti.

E per noi non è politicamente serio. Siamo disponibili a fare gli accordi con il centrosinistra ma non a tutti i costi.

E questo deve essere chiaro per l’oggi e per il domani.

Noi siamo favorevoli alla costruzione di una coalizione di centrosinistra anche facendo un generoso sforzo di mediazione ma per noi – a differenza di altri, come abbiamo visto anche in queste ore a livello nazionale – prima delle poltrone viene la dignità. Possiamo rinunciare alle poltrone ma non rinunceremo mai alla dignità. E alla libertà.

Visti i tempi stretti non ci sono più i tempi per costruire una lista alternativa. Italia Viva non parteciperà dunque alle elezioni regionali liguri, lasciando ai propri elettori e militanti la piena libertà di voto avendo a cuore sempre e solo il futuro della Liguria.