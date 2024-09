IMMA VIETRI (FDI): “CON IL DL VIOLENZA, IL GOVERNO DIFENDE MEDICI ED INFERMIERI”

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri Schillaci e Nordio, ha approvato il decreto legge che prevede una serie di misure contro le aggressioni nei confronti del personale sanitario. Ancora una volta il Governo Meloni passa dalle parole ai fatti”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera. “Si tratta di provvedimenti concreti, che nessun governo precedente ha mai adottato, a tutela del lavoro di medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari e sociosanitari che ogni giorno, con competenza e dedizione, si occupano della cura dei cittadini. Con l’approvazione del decreto legge, ad esempio, è immediatamente applicabile l’arresto in flagranza di reato anche differita per chi aggredisce un operatore sanitario. Inoltre viene inasprita la pena per chi danneggia beni all’interno o all’esterno di una struttura sanitaria. Queste misure – sottolinea Vietri – si aggiungono alle altre già approvate lo scorso anno: sono aumentate le pene per gli aggressori, è già prevista la procedibilità d’ufficio, indipendentemente dalla denuncia di chi viene aggredito, e sono stati potenziati i presidi di Polizia negli ospedali. La sicurezza, anche all’interno delle strutture sanitarie, continuerà ad essere una priorità per Fratelli d’Italia”, conclude Vietri.

