BARONISSI. ANTONIO SANTORO: “GRAZIE AL SINDACO PER DELEGHE A COMMERCIO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI”

“Grazie al Sindaco Anna Petta che, con apposito decreto, questa mattina, mi ha conferito, nella qualità di Consigliere Comunale di maggioranza, le deleghe al Commercio ed all’Organizzazione degli Eventi. Con il Sindaco e con tutta la Giunta Comunale, con il supporto di tutti i consiglieri comunale, inizieremo a lavorare, immediatamente, per allestire un calendario per il prossimo Natale che sia in grado di accontentare tutti i cittadini ma anche di valorizzare le nostre attività commerciali, che rappresentano l’ossatura dell’economia locale”.

E’ quanto dichiara Antonio Santoro, Consigliere Comunale del Gruppo Insieme per Baronissi.