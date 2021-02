ITALIA VIVA CONVOCA IN COMMISSIONE AFFARI SOCIALI IL COMMISSARIO ARCURI

La Presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera Lisa Noja di Italia Viva comunica di aver convocato, dinanzi alla Commissione, il Commissario Straordinario Arcuri per avere chiarimenti sul Piano di Vaccinazione.

“Come Commissione Affari sociali alla Camera abbiamo convocato, in audizione, il Commissario Arcuri per avere informazioni aggiornate sul piano vaccinale e sui ritardi nelle consegne delle dosi.

Oggi veniamo informati che l’audizione programmata già da 10 giorni non avrà luogo per “impegni del Commissario”.

Io capisco che Arcuri sia un uomo molto preso, ma venire in audizione davanti ad una Commissione parlamentare a riferire su uno dei temi fondamentali per il futuro dell’Italia non è un optional, è una priorità.

Non è il primo ma l’ennesimo rinvio.”