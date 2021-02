PIU’ EUROPA. NASCE IL GRUPPO CILENTO-VALLO DI DIANO-ALBURNI

Giannialfonso Peduto, 28enne informatico di Bellosguardo, già rappresentante degli studenti all’Università di Salerno. Nominato Presidente Antonio Genua, avvocato agropolese, già candidato alle scorse regionali con Più Campania in Europa. Nasce il gruppo +Europa Cilento, Vallo di Diano, Alburni. Un nuovo punto di riferimento nel Sud della provincia per il partito europeista che nei giorni scorsi ha annunciato il pieno sostegno a Mario Draghi per la formazione del nuovo governo. Il coordinatore è, 28enne informatico di Bellosguardo, già rappresentante degli studenti all’Università di Salerno. Nominato Presidente, avvocato agropolese, già candidato alle scorse regionali con Più Campania in Europa.

“Passione, idee e tanto impegno. Più di prima nell’area del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano avremo energie per promuovere libertà, inclusione e sviluppo sostenibile. In bocca al lupo a Giannialfonso Peduto e agli altri promotori” dichiara Antonio Santoro della Direzione Nazionale di +Europa e coordinatore di Salerno e provincia.

“Dai primissimi passi del partito Giannialfonso Peduto ha rappresentato un riferimento importante per le iniziative di +Europa, in un territorio ricco di potenzialità da valorizzare come volano di sviluppo per l’intera regione, creando ricchezza e occupazione in settori come l’agricoltura è il turismo” questo il commento di Alessandra Senatore, vice Presidente di +Europa.

“Saremo un punto di riferimento per chi non si accontenta della politica del meno peggio. Vogliamo promuovere iniziative e progetti al di fuori degli schemi e, in particolare, rivolti ai giovani. Le aree interne possono e devono essere rilanciate. Ringrazio le persone che ci hanno supportato” afferma il neo coordinatore cilentano Giannialfonso Peduto.