ITALIA VIVA E PARTITO SOCIALISTA ITALIANO VERSO LA LISTA UNICA PER LE REGIONALI 2025 IN CAMPANIA

Una lista unica per Italia Viva e Partito Socialista Italiano per le prossime elezioni Regionali del 2025 in Campania: i due partiti, che al momento sostengono la ricandidatura del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, stanno valutando con grande attenzione la possibilità di mettere in campo un’unica lista, riproponendo il modello – non certo vincente – delle Europee della passata primavera. Al lavoro, in questi giorni, i consiglieri regionali dei due partiti, preoccupati anche dalla imminente modifica della Legge Elettorale per le Regionali che, imponendo una soglia di sbarramento almeno al 4% su base regionale, metterebbe a rischio l’ingresso in Consiglio Regionale delle due forze politiche.

Resta, invece, autonoma rispetto a questa fusione Azione che continua a portare avanti il proprio discorso di lista senza commistioni, anche in attesa della celebrazione del Congresso Regionale della Campania che dovrebbe dare qualche indicazione in piu’ anche sulla posizione del partito nei confronti del Terzo Mandato e della candidatura del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.