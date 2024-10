SALERNO. VENERDI’ 11 LA RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE DI FORZA ITALIA VERSO LE REGIONALI 2025

E’ in programma per venerdi’ 11, all’interno dei Saloni del Polo Nautico di Salerno, la riunione del Comitato Provinciale di Forza Italia: un incontro molto atteso, anche dopo le recenti nuove adesioni al partito che, insieme al suo Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, punta a mettere in campo una lista molto forte per le prossime elezioni Regionali dell’autunno 2025.

A fronte dei 9 posti disponibili nella lista, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero 12 disponibilità per una candidatura alla carica di Consigliere Regionale di Forza Italia. In attesa, ovviamente, di conoscere il nome del candidato alla carica di Presidente della Regione che potrebbe anche ricadere proprio sul partito degli azzurri.

Nel frattempo, non è escluso che proprio in occasione della riunione di Venerdi’ il Coordinatore Provinciale Roberto Celano ed il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello possano annunciare ed ufficializzare nuovi ingressi all’interno di Forza Italia in Provincia di Salerno.