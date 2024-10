LEGGE ELETTORALE REGIONALE. SI VA VERSO L’APPROVAZIONE AD INIZIO DELL’ANNO 2025

E’ molto probabile che la nuova Legge Elettorale per la Regione Campania vedrà la luce nei primi mesi del 2025 e, sicuramente, dopo l’approvazione in Consiglio, da parte della maggioranza, della Legge di Bilancio Regionale. L’obiettivo dei promotori del Disegno di Legge è quello di evitare sovrapposizioni politiche pericolose, anche perchè nella Legge di Bilancio, per prassi, vengono assegnati finanziamenti mirati su richiesta dei consiglieri regionali di maggioranza. Meglio, allora, addolcire la pillola perchè la legge elettorale che punta ad introdurre la soglia di sbarramento, tra il 4% ed il 5%, non piace ai piccoli cespugli presenti in Consiglio Regionale ma anche a qualche partito che, fino a qualche settimana fa, era convinto di poter superare agevolmente l’asticella. Italia Viva ed Azione, in modo particolare, iniziano ad essere fortemente preoccupati dalla nuova Legge Elettorale, voluta dal Partito Democratico, vista con buon occhio dal Movimento 5 Stelle, pronta ad essere votata anche da tutto il centro destra presente in Consiglio Regionale.

