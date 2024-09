ITALIA VIVA E SOCIALISTI NON PRESENTANO SIMBOLO E LISTA ALLE REGIONALI IN LIGURIA

Italia Viva e Partito Socialista Italiano non sono riusciti neppure a presentare una lista comune alle Regionali in Liguria, che si terranno il 26 Ottobre. Nonostante l’alleanza, poi rivelatasi fallimentare alle ultime elezioni Europee dello scorso giugno, gli elettori di Italia Viva e del PSI del Segretario Nazionale Enzo Maraio, non troveranno il simbolo del rispettivo partito sulla scheda elettorale. Un segnale molto preoccupante in vista delle prossime scadenze elettorali, anche perchè il colpo ricevuto in occasione delle Europee pare avere ancora ripercussioni.

In Campania, almeno stando alle notizie che arrivano dall’interno dei rispettivi partiti, si pensa ad una lista unica ma non mancano le difficoltà sui territori, a cominciare dalla Provincia di Napoli dove ITALIA VIVA e PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, dovranno mettere insieme la bellezza di 29 nomi competitivi.

Se, poi, si aggiunge il dubbio sulla soglia di sbarramento (almeno al 4%), che verrà inserita nella legge elettorale per la Campania, le difficoltà sembrano ancora maggiori.